Составить слово из букв tcao/ nertrais/ tleb/ logvse

Английский язык
Составить слово из букв tcao/ nertrais/ tleb/ logvse
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Автор: Гость
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Гость:
Coat, trainers, belt, gloves
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