Помогите пожалуйста,срочно нужно,заранее спасибо) 1.Сословно-представитель мона??хия-это государство ,в котором а)Власть короля опирается на представителей сословий б) Общество разделено на сословия в)территория раздроблен...

История

Помогите пожалуйста,срочно нужно,заранее спасибо) 1.Сословно-представитель мона??хия-это государство ,в котором а)Власть короля опирается на представителей сословий б) Общество разделено на сословия в)территория раздроблена на феодальные владения г) вся власть принадлежит королю 2.Стремясь получить деньги,необходимые ему для объединения страны,Филипп4: а)перестал платить жалование чиновникам б) обложил церковные земли налогами в) отказался от ведения внешней торговли г) принял участие в Первом Крестовом походе 3 О чём свидетельствовало издание королями Франции законов, действовавших на всей территории страны? а) о росте преступности в стране б) об усилении королевской власти в) о расширении территории страны г) о росте грамотности среди населения. 4.Название" Генеральные штаты" во франции получил орган: а)Помогавший королю выносить судебный приговор б)осуществляющий городское самоуправление в)состоявший из представителей 3 сословий г)проводивший перепись земельных владений 5.В результате нормандского завоевания Англии а) Прекратилось правление династии Капетингов б)Начался период феодальной раздробленности в)ослаб феодальный гнёт г)усилилась королевская власть 6. В результате реформ Генриха2 Плантагента а)Были расширены права крупных феодалов б) было ликвидировано народное ополчение в)крестьяне получили землю и свободу г)усилилась королевская власть

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