Составь рассказ про Карлсона, употребляя синонимы шалить,проказничать,озорничат??,баловаться,дурачиться. 10 предложений.

Гость: Гость:

Карлсон очень шаловливый герой мультфильма. Он любит баловаться, озоничать, проказничать вместе со своим другом - главным героем. В то же время он никогда никого не оставит в обиде или в беде. Карлсон живёт в маленьком домике на крыше многоквартирного дома в Стокгольме, в районе Васастан, где жила сама писательница рассказа "Карлсон" - Астрид Линдгрен. Она собрала воедино всех детей и их недостатки и получила Карлсона. У него рыжие волосы, голубые глаза, пухлые ручки, и сам он не худой. Самое главное, у него была кнопка на животе и пропеллер на спине. Карлсон умел летать. У нашего героя был домик на крыше. В доме у него беспорядок.