Вычислите объем кислорода, который необходим для полного сгорания этанола массой 2,3 г(полное решение,с условием)

Химия
Вычислите объем кислорода, который необходим для полного сгорания этанола массой 2,3 г(полное решение,с условием)
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Гость:
Учите органическую химию!всего доброго)
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