Изображен цилиндр ,длина диаметра основания которого равна 16 см. отрезок аа1-образующая цилиндра , а отрезок сд - его ось. точка о-середина отрезка аа1, оа=7.вычислите площадь четырехугольника оа1сд. помогите пожалуйста)

Геометрия
Изображен цилиндр ,длина диаметра основания которого равна 16 см. отрезок аа1-образующая цилиндра , а отрезок сд - его ось. точка о-середина отрезка аа1, оа=7.вычислите площадь четырехугольника оа1сд. помогите пожалуйста)
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Применена формула площади трапеции
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