Почему пишется насЕкомые? Объясните)

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Слово насекомое, первоначально "(животное) насеченное, с насечками", которые отделяют один членик от другого, калькировано с французского insecte, произошедшего от латинского insectum (страдательное причастие от глагола inseco "разрезаю, надрезаю, рассекаю"). Латинское слово, в свою очередь, было скалькировано с древне-греческого ἔντομον (< ἐντομή "надрез, зазубрина, насечка". А "нос" тут ни при чём.