Выберите правильное утверждение: 1) развитие с полным превращение происходит в с??едующей последовательности: яйцо-личинка-куколка-взрослая форма 2) к насекомым, развивающимся с полным превращением, относятся кузнечики, саран...

Биология

Выберите правильное утверждение: 1) развитие с полным превращение происходит в с??едующей последовательности: яйцо-личинка-куколка-взрослая форма 2) к насекомым, развивающимся с полным превращением, относятся кузнечики, саранча, стрекоза 3) к насекомым с полным превращением относятся мухи, комары, бабочки, жуки 4) у тлей и клопов ротовой аппарат колюще-сосущего типа 5) жуки имеют грызущий ротовой аппарат 6) у бабочек одна пара чешуйчатых крыльев 7) к отряду жесткокрылых относятся насекомые с неполным превращением 8) численность насекомых-вредителей наиболее эффективно сокращается с помощью хищных насекомых 9) жужелица-краснотел ночной хищник, уничтожающий насекомых-вредителей 10) насекомое не имеют большого значения, как участники пищевых цепей

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