Найдите значение выражения 1 1/3*(-3/4)-(-2 1/7)*1 2/5

Математика
Найдите значение выражения 1 1/3*(-3/4)-(-2 1/7)*1 2/5
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