Основания раанобедренной трапеуии раано 4 и 14 боковая сторона 13 найдите длину дио??анали трапеции
Математика
Основания раанобедренной трапеуии раано 4 и 14 боковая сторона 13 найдите длину дио??анали трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В равнобедренной трапеции диагонали равны))) если провести в трапеции две высоты, то трапеция разобьется на прямоугольник и два прямоугольных треугольника т.к. трапеция равнобедренная, прямоугольные треугольники будут равны))) 1. из прямоугольного треугольника нужно найти высоту трапеции по т.Пифагора h² = 13² - 5² = (13-5)(13+5) = 8*18 = 12² 2. из другого прямоугольного треугольника можно найти диагональ... d² = h² + (4+5)² = 12² + 9² = 4² * 3² + 3² * 3² = 3² *(16+9) = (3*5)² d = 15
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