Как решить задание руском надо соеденить приставки корни суффиксы и окончания вс?? слоги дектую 1 раз ем ный 2 за вод ик а 3 под син иц ой 4 об черн ость 5 с молод ник помогите пожалуйста ответ нужен сейчас
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Как решить задание руском надо соеденить приставки корни суффиксы и окончания вс?? слоги дектую 1 раз ем ный 2 за вод ик а 3 под син иц ой 4 об черн ость 5 с молод ник помогите пожалуйста ответ нужен сейчас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) приставка раз, корень ем, суффикс н, окончание н. 2) приставка за, корень вод, суффикс ик окончание а. 3) под предлог, син корень, иц суффикс, ой окончание. 4) об приставка, черн корень, ост суффикс. 5) молод корень, ник суффикс. Вот и всё)
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