Как решить задание руском надо соеденить приставки корни суффиксы и окончания вс?? слоги дектую 1 раз ем ный 2 за вод ик а 3 под син иц ой 4 об черн ость 5 с молод ник помогите пожалуйста ответ нужен сейчас

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Как решить задание руском надо соеденить приставки корни суффиксы и окончания вс?? слоги дектую 1 раз ем ный 2 за вод ик а 3 под син иц ой 4 об черн ость 5 с молод ник помогите пожалуйста ответ нужен сейчас

Автор: Гость