Перевести стих на русский
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Перевести стих на русский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находится он под стул-он есть, он един с полки большого плюшевого медведя? Ох , где бедный Сэм? Ах, Боже мой !Ах, Боже мой !Он не туда .Он не сюда . короче как то так
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