Бородинское сражение вкратце и с деталями ( Война и Мир )
Литература
Бородинское сражение вкратце и с деталями ( Война и Мир )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, если вкратце.. Привело Болконского искания своего подвига на Бородино (идти туда он не обязан был). Там он, видя слабый боевой дух армии, поднимает боевое знамя и идет с ним, тем самым воодушевляя солдат. Но его ранили и вот, лежа на поле брани, он смотрим в небо, размышляет о жизни и видит Наполеона - маленького, ничтожного человека, как ему показалось тогда. И понимает, что все восхищение им беспочвенны.
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