He usually translate the text slowly сделайте пожалуйста подлежащее и сказуемое плизззз
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He usually translate the text slowly сделайте пожалуйста подлежащее и сказуемое плизззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее he(он), это местоимение. Сказуемое translate(переводит), это глагол.
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