Hellp решение обыкновенных уравнений 1 и 2 порядка
Алгебра
Hellp решение обыкновенных уравнений 1 и 2 порядка
Ответ(ы):
Гость:
Решение 12y`` - 4y` = 0 12z² - 4z = 0 4z*(3z - 1) = 0 z₁ = 0 z₂ = 1/3 y = C₁*e° + C₂*e^(1/3x) y = C₁ + C₂*e^(1/3x)
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