HELP ME PLIS!!!!!Алгебра 8 класс-решить уравнения.
Алгебра
HELP ME PLIS!!!!!Алгебра 8 класс-решить уравнения.
Ответ(ы):
Гость:
1) х²+3х + х-3х² = 2х 2 8 4(х²+3х)+х-3х²=16х 4х²+12х+х-3х²-16х=0 х²-3х=0 х(х-3)=0 х=0 х-3=0 х=3 Ответ: 0; 3. 2) х+3х + х²-х = 0 х-4 4-х х≠4 4х - х²-х = 0 х-4 х-4 4х-х²+х=0 5х-х²=0 х(5-х)=0 х=0 5-х=0 х=5 Ответ: 0; 5. 3) 2х+3 = 3х+2 х+2 х х≠0 х≠-2 х(2х+3)=(3х+2)(х+2) 2х²+3х=3х²+2х+6х+4 -х²-5х-4=0 х²+5х+4=0 Д=25-16=9=3² х₁=(-5-3)/2=-8/2=-4 х₂=-2/2=-1 Ответ: -4; -1.
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