His name ... Tim. My kitten... little. My bike... big. Mike ... nine. My pig ... pink.

Английский язык
His name ... Tim. My kitten... little. My bike... big. Mike ... nine. My pig ... pink.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
His name is Tim My kitten a little My bike is big Mike is nine My pig is pink
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