His name ... Tim. My kitten... little. My bike... big. Mike ... nine. My pig ... pink.
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His name ... Tim. My kitten... little. My bike... big. Mike ... nine. My pig ... pink.
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Гость:
His name is Tim My kitten a little My bike is big Mike is nine My pig is pink
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