How lond does every season last?
Английский язык
How lond does every season last?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как земля каждый сезон длится?
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