Оксид А,образованный элементом группы llА,взаимодействует с водой с выделением ол??шого количества теплоты,образуя вещество Б,которое используется в строительстве.Вещество Б реагирует с раствором карбоната натрия с образованием...

Химия

Оксид А,образованный элементом группы llА,взаимодействует с водой с выделением ол??шого количества теплоты,образуя вещество Б,которое используется в строительстве.Вещество Б реагирует с раствором карбоната натрия с образованием осадка В и раствора вещества Г,окрашивающего лакмус в синий цвет.При нагревании В разлагается с образование оксида А и газа Д,не имеющего запаха и вызывпющего помутнение известковой воды.Найдите сумму молярных масс веществ Б и В.

Автор: Гость