Оксид А,образованный элементом группы llА,взаимодействует с водой с выделением ол??шого количества теплоты,образуя вещество Б,которое используется в строительстве.Вещество Б реагирует с раствором карбоната натрия с образованием...
Химия
Оксид А,образованный элементом группы llА,взаимодействует с водой с выделением ол??шого количества теплоты,образуя вещество Б,которое используется в строительстве.Вещество Б реагирует с раствором карбоната натрия с образованием осадка В и раствора вещества Г,окрашивающего лакмус в синий цвет.При нагревании В разлагается с образование оксида А и газа Д,не имеющего запаха и вызывпющего помутнение известковой воды.Найдите сумму молярных масс веществ Б и В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А Б CaO+H2O=Ca(OH)2 В Г Ca(OH)2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH А Д CaCO3→CaO+CO2↑ MCa(OH)2+MCaCO3=74+100=174g
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