Найдите неизвестный член пропорции 6:7.32=9:x

Алгебра
Найдите неизвестный член пропорции 6:7.32=9:x
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