Решите уравнение х^2=2х+3. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней
Алгебра
Решите уравнение х^2=2х+3. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²-2х-3=0 Д=4+12=16=4² х1=(2+4)/2=3 х2=(2-4)/2=-1 Уравнение имеет два корня: Х1=3, Х2=-1 меньший из них Х2=-1 Ответ: х2=-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
1что такое лексика?однозначным или многозначным является этот термин? 2что такое лексическое значение слова?все ли слова в языке имеют лексическо...
Математика
Покажите, что число 496 равно сумме всех своих натуральных делителей,не равных ему ??амому ,то есть покажите, что 496-совершенное число.Найдите сам...
Русский язык