Решите уравнение х^2=2х+3. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней

Алгебра

Решите уравнение х^2=2х+3. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней

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