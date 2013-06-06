Склади і запиши текст інструкцію щодо догляду за кімнатними рослинами

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2013-06-06 • Нет Комментариев Як Доглядати За Кімнатними Рослинами? ￼ ПоделитьсяТвитнутьPinОтпр. по эл. почте Зацікавленість, як доглядати за кімнатними рослинами не з проста. Адже єдине правило для вирощування кімнатних улюбленців — це правильний догляд. Кожен любитель кімнатних рослин знає, квіти будуть радувати буйством фарб і інтенсивністю росту за умови правильного і постійного догляду за ними. Багато намагаються не забувати про постійний полив, але цього мало. Квітникар з досвідом має необхідні знання про своїх улюбленців. Постійно враховує температуру, освітлення кімнати, кількість потрібної вологи і відповідні умови для цвітіння. Необхідно враховувати, що для нормального росту квітів може бути потрібна різна температура та інтенсивність поливу. Світло, чиста вода, свіже повітря, поживні речовини і тепло є невід’ємними складовими для життя рослин. Зростання з підвищенням температурного режиму прискорюється, але в межах від 13°С до 30°С, якщо температура вище або нижче, рослини можуть загинути. Багато хто знає, що квіти болісно переносять перепад температури, а електричні обігрівачі допоможуть зберегти постійний температурний режим, та усунути зайву вологу. Але слід з увагою ставитися до того, що неякісні моделі обігрівачів можуть занадто пересушувати повітря, а це неприйнятно для багатьох видів кімнатних рослин. Під час росту квіти вимагають більше турботи, ніж у період спокою. Частота поливання має залежати від специфічних особливостей і стану самої рослини. Земля в горщиках повинна бути помірно вологою, не допустимо різкий перехід від надлишку вологи до повної її відсутності. Іншими словами, необхідно регулярно проводити полив. Потрібно звертати увагу на багато чинників: стадію зростання, особливість рослини, температуру приміщення і на пору року. На кухні де все місце зайняте побутовими проборами, стоять мікрохвильові печі, тостери і холодильники не слід розміщувати квіти. Квітку можна, в крайньому випадку, поставити на підвіконня, де їй будуть створені всі необхідні умови для зростання. Потрібно пам’ятати, що різні квіти потребують різну кількість світла, яке залежить від розташування та розміру вікон. У будь-якому випадку, виходять вони на північ або на південь, не потрібно закривати щільними шторами. Чим більше зусиль буде докладено, тим краще і бажанішим буде результат. Квіти мають властивість повертати своєму господареві позитивну енергетику. Якщо вже зважилися і завели екзотичну рослину, необхідно доглядати за нею так, як того вимагає його середовище проживання, підтримувати необхідну температуру, висадити в «правильний» грунт і стежити за вологістю ￼ ￼