Запиши ритм стихов нотными длительностями,отметь сильные доли:Вовка-растеряшка.Где твоя рубашка?

Другие предметы
Запиши ритм стихов нотными длительностями,отметь сильные доли:Вовка-растеряшка.Где твоя рубашка?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ля ля ля до ля ля до до ре ми ло да
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Состав предложения из слов, озаглавь текст и запиши текст. Осторожно, и, лиса, звер??, хитрый На длинная, шесть, и, пушистая, ней Красивая, у, морд...
Ответить
Окружающий мир
Красная книга России проектная работа 4 кл
Ответить
Информатика
Разгадайте кроссворд по ПК( информатике) за правильный ответ( даю знак лучший ответ и 30 баллов)!!!
Ответить
История
Северная война 1700-1721гг. таблица: а) причины войны б) расстановка сил в) ход военных ??ействий
Ответить
Литература
Надо написать отзыв про одну из картин Васнецова
Ответить