Запиши ритм стихов нотными длительностями,отметь сильные доли:Вовка-растеряшка.Где твоя рубашка?
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Запиши ритм стихов нотными длительностями,отметь сильные доли:Вовка-растеряшка.Где твоя рубашка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ля ля ля до ля ля до до ре ми ло да
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