Состав предложения из слов, озаглавь текст и запиши текст. Осторожно, и, лиса, звер??, хитрый На длинная, шесть, и, пушистая, ней Красивая, у, мордочка, лисы Хорош, хвост, особенно Рыжими, на, переливается, солнце, он, искрами.
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Состав предложения из слов, озаглавь текст и запиши текст. Осторожно, и, лиса, звер??, хитрый На длинная, шесть, и, пушистая, ней Красивая, у, мордочка, лисы Хорош, хвост, особенно Рыжими, на, переливается, солнце, он, искрами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заголовок :Лисичка и её особенности . \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Лиса хитрый зверь . На ней длинная и пушистая шерсть . Красивая мордочка у лисы . Особенно хорош хвост . Он переливается на солнце рыжими искрами .
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