Состав предложения из слов, озаглавь текст и запиши текст. Осторожно, и, лиса, звер??, хитрый На длинная, шесть, и, пушистая, ней Красивая, у, мордочка, лисы Хорош, хвост, особенно Рыжими, на, переливается, солнце, он, искрами.

Русский язык

Состав предложения из слов, озаглавь текст и запиши текст. Осторожно, и, лиса, звер??, хитрый На длинная, шесть, и, пушистая, ней Красивая, у, мордочка, лисы Хорош, хвост, особенно Рыжими, на, переливается, солнце, он, искрами.

Автор: Гость