Ёж В лес пришла осень. Редко теперь удаётся ежу съесть вкусный обед. Скрылись юрк??е ящерицы. Трудно находить жуков и лягушек. Через высокие кочки, через лесные поляны идёт ёж. В ясные осенние дни готовит себе ёж тёплое зимов...
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Ёж В лес пришла осень. Редко теперь удаётся ежу съесть вкусный обед. Скрылись юрк??е ящерицы. Трудно находить жуков и лягушек. Через высокие кочки, через лесные поляны идёт ёж. В ясные осенние дни готовит себе ёж тёплое зимовище. Ночью и днём таскает он в нору сухие листочки, мягкий лесной мох.Скоро придёт зима. Накроет его нору тяжёлый снежный сугроб. Под глубоким сугробом хорошо ежу. До весеннего солнышка всю зиму проспит ёж. Грамматические задания 1. В седьмом предложении подчеркнуть главные члены предложения. Указать, какими частями речи выражены подлежащее и сказуемое. 2. Выписать из текста два любых имени прилагательных, имеющих такой же состав, как в слове вкусный. (Ответ: например, лесные, осенние, снежный, …)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - Он - подлежащее (местоимение), таскает (глагол) - сказуемое. 2 - Тяжелый, снежный.
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