Task 1. Fill in the gaps (1–5) by finding one verb which FITS IN THREE SENTENCES. 1. In the afternoon the rain really … in and we had to cancel our trip. I took my bike to the shop because I’ve got no idea how to … about repa...
Английский язык
Task 1. Fill in the gaps (1–5) by finding one verb which FITS IN THREE SENTENCES. 1. In the afternoon the rain really … in and we had to cancel our trip. I took my bike to the shop because I’ve got no idea how to … about repairing a puncture. I have a small trust fund, which was … up by my grandfather. 2. I think our plan to build an extension on the house is going to … off. It was too hot in the shops, I fainted and it took me a minute or two to … round. Don’t let one little quarrel … between you. 3. He stole thousands of pounds from the company and managed to … away with it. The idea is good, but now you should try to … it across to the boss. Persuade him to talk to investors. The new machine has not arrived yet. So we’ll have to … by without it. 4. The fire brigade couldn’t … out the fire for five hours. Don’t tell him all the unpleasant aspects of the work – you’ll … him off. It’s a good idea to … aside a sum of money to cover unexpected expenditure. 5. Look at the photo. She really seems to … after her mother. He watched the plane … off and disappear in the sky. I won’t … up any more of your valuable time. СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завдання 1. Заповніть пропуски (1-5), знайшовши одне дієслово, який вміщується в трьох фразах. 1. У другій половині дня дощ дійсно ..., і ми були змушені скасувати нашу поїздку. Я взяв свій велосипед в магазин, тому що у мене немає ні найменшого уявлення про те, як ... про ремонт прокол. У мене є невеликий цільового фонду, який був ... до мого діда. 2. Я думаю, що наш план побудувати розширення на будинок збирається ... геть. Це було занадто жарко, в магазинах, я втратила свідомість, і це зайняло у мене дві хвилини ... раунд. Не дозволяйте одну маленьку сварку ... між вами. 3. Він вкрав тисячі фунтів від компанії і вдалося ... піти з ним. Ідея хороша, але тепер ви повинні спробувати ... це через до боса. Переконайте його, щоб поговорити з інвесторами. Нова машина ще не настав. Таким чином, ми повинні будемо ... без нього. 4. Пожежна команда не могла ... з вогню протягом п'яти годин. Не говори йому всі неприємні аспекти роботи - ви будете ... його. Це гарна ідея, щоб ... в сторону сума грошей для покриття непередбачених витрат. 5. Подивіться на фото. Вона насправді, здається, ... після того, як її мати. Він дивився, як літак ... геть і зникають в небі. Я не буду ... вгору більше вашого дорогоцінного часу.
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