Сочинение на тему: Гуманизм и историзм в романе А. С. Пушкина "Капитанская дочка". И??торическая правда и художественный вымысел. P.s. пожалуйста напишите сочинение очень надо, завтра уже надо сдавать сочинение! Заранее спасибо

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Роман «Капитанская дочка» построен на двух разных сюжетах — историческом и бытовом,. В исторических Пушкин описывает реальные события проходившие в то время, а в сценах быта - выражается мнение о происходящем самого автораИсторизм – изображение событий произведения на историческом фоне. Так, например, в основу романа были положены подлинные исторические события такие как крестьянский бунт под предводительством Емельяна Пугачева, но так же присутствовали вымышленные персонажи, такие как Гринев, Швабрин, Марья Ивановна.Автор выступил не только как художник, но и как историк тщательной переработки исторических фактов, совмещения их с вымышленными образами и сюжетами и создания единого художественного целого. Реальные факты фигурируют практически во всех главах, причем могут быть поданы в виде небольших исторических справок, кратких, но дающих полное представление о ситуации в описываемом месте. Например, глава «Пугачевщина» начинается с характеристики положения Оренбургской губернии в конце 1773 г., сопровождаемой предысторией местных неурядиц, восстаний, произошедших за несколько лет до основного действия. Историческими являются не только факты и сюжеты, но и герои, конкретные личности, в первую очередь — сам Пугачев, чей образ очерчен художественно и в то же время с опорой на архивы, документы, материалы. Это и окружение Пугачева (Хлопуша, Белобородое), и императрица Екатерина II. Все исторические личности не просто упомянуты, а играют значительную роль в развитии сюжета. Особенностью пушкинского историзма является стремление создать на страницах произведения настроение, дух, атмосферу эпохи, и для этого автор использует многочисленные художественные средства. То, что повествование ведется от лица одного из героев произведения, помогает читателю увидеть происходящее с точки зрения участника событий. Речь героев ( и рассказчика) стилизована под XVIII век, полна архаизмов, историзмов («глазетовый кафтан» — словосочетания; обороты и формы: «Вышед на площадь, я остановился...»; союзы «ибо», «дабы»: «...я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение крепости...»). Помимо этого «нагая проза» предполагает также обилие мелких деталей, играющих на создание у читателя определенного представления об исторической ситуации, быте, нравах. Например, то, что мать Гринева хранит его паспорт в шкатулке вместе с сорочкой, в которой его крестили, — деталь быта, говорящая о социальном (провинциальные дворяне) положении семьи и обычаях той эпохи. Все детали тонко продуманы автором и, дополняя друг друга, создают четкую картину исторического периода, в который разворачиваются события.Гуманизм – человеколюбие. В романе «Капитанская дочка» практически все персонажи являются положительными, гуманными. Например, Гринев описывает себя как незлопамятного, воспитанного и благородного дворянина, Марья Ивановна – кроткая, добрая, скромная девушка, даже Пугачева, предводителя кровавых восстаний, Пушкин наделяет милосердием и чуткостьюТаким образом мы хорошо видим как в произведении А.С. Пушкина «Капитанская дочка» переплетаются такие понятия, как историзм и гуманизм, главными героями романа являются вымышленные персонажи, но их судьбы и поведения определяются историческими событиями.