Допоможіть будь ласка!!!!)))Дуже потрібно) Відредагувати речення. Ти вилізеш на зупинці "Метро",а ми поїдемо до останньої. З вулиці доносились крики людских голосів.

Українська мова

Допоможіть будь ласка!!!!)))Дуже потрібно) Відредагувати речення. Ти вилізеш на зупинці "Метро",а ми поїдемо до останньої. З вулиці доносились крики людских голосів.

Автор: Гость