Допоможіть будь ласка!!!!)))Дуже потрібно) Відредагувати речення. Ти вилізеш на зупинці "Метро",а ми поїдемо до останньої. З вулиці доносились крики людских голосів.

Українська мова
Допоможіть будь ласка!!!!)))Дуже потрібно) Відредагувати речення. Ти вилізеш на зупинці "Метро",а ми поїдемо до останньої. З вулиці доносились крики людских голосів.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ти висадишся на зупинці ''Метро'', а ми поїдемо до останьої зупинки. З вулиці доносились голосні крики людей
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