Подскажите! Характеристику князя Верейского, род занятий князя Верейского, взаим??отношения с крестьянами князя верейского. Роман Дубровский.

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Князь Верейский – второстепенный персонаж в романе А. С. Пушкина «Дубровский» , пятидесятилетний старик, друг Кирила Петровича Троекурова. Несмотря на свой возраст, он казался намного старше. Его здоровье было изнурено всякого рода излишествами. Однако наружность у него была приятная, особенно для женщин, с которыми он был так любезен в свете. По натуре это был человек рассеянный и скучающий. Князь был пустым человеком. Всю жизнь он провел за границей, жил на деньги, которые ему присылал приказчик из имения, и в первый раз приехал посмотреть на это имение только когда ему исполнилось пятьдесят. Этим он отличается от своего соседа: Кирила Петрович Троекуров жил в своем поместье и сам распоряжался хозяйством. Но Троекуров тоже изнурял себя всякого рода излишествами: вспомним, что он каждый вечер был навеселе и два раза в неделю страдал от обжорства. Двух соседей роднит еще и то, что каждый из них заботился только о своем собственном благополучии и считал, что все остальные созданы, чтобы прислуживать им и доставлять удовольствие. С появлением Верейского в деревне Троекуров оживился. Он был рад такой дружбе и с удовольствием принимал его в своей усадьбе. Кирила Андреич по обыкновению водил гостя на осмотр своих заведений, и, конечно же, в псарню. Там князю особенно не понравилось. Прикрывая нос надушенным духами платком, он выбежал оттуда, задыхаясь от собачьей атмосферы. Верейский немного прихрамывал. Когда, устав от прогулок, он с Троекуровым вернулся в дом, то увидел там девушку необычной красоты. Это была Маша Троекурова. Она показалась князю более чем очаровательной и утонченной. После этой встречи он всячески ухаживал за ней и пытался привлечь ее внимание любопытными рассказами. Вскоре он сделал Маше предложение. Троекуров охотно дал согласие на этот брак, так как знал, что Верейский богат. Его не смущали ни протесты дочери, ни возраст кандидата. В отчаянии Маша написала князю письмо с просьбой отказаться от нее, так как она любила Владимира Дубровского. Однако Верейский не только не думал отказываться от нее, но и показал письмо Троекурову. В результате Маша попала под домашний арест, а приготовления к свадьбе ускорились