Продолжи деалог :А какое у тебя национальность. Пажалуйста помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
Продолжи деалог :А какое у тебя национальность. Пажалуйста помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- А какая у тебя национальность? - Я русская. А ты? - Я тоже.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Литература
Подскажите! Характеристику князя Верейского, род занятий князя Верейского, взаим??отношения с крестьянами князя верейского. Роман Дубровский.
Математика