Найди и запиши 2 числа сумма которых равна 9 а произведение 20 пожалуйста помогите

Математика
Найди и запиши 2 числа сумма которых равна 9 а произведение 20 пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+5=9 4*5=20 Отметь, как лучший ответ, пожалуйста!))) Я сегодня уже отвечала на этот вопрос, посмотри, может одноклассник твой задал***
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