Почему в учебнике 10 класса Гольцова фонетический разбор слова ёлка пишется вот так (jолкъ) то, что J это Й я поняла, а почему вместо А стоит Ъ?

Русский язык

Почему в учебнике 10 класса Гольцова фонетический разбор слова ёлка пишется вот так (jолкъ) то, что J это Й я поняла, а почему вместо А стоит Ъ?

Автор: Гость