Почему в учебнике 10 класса Гольцова фонетический разбор слова ёлка пишется вот так (jолкъ) то, что J это Й я поняла, а почему вместо А стоит Ъ?

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Почему в учебнике 10 класса Гольцова фонетический разбор слова ёлка пишется вот так (jолкъ) то, что J это Й я поняла, а почему вместо А стоит Ъ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё верно поняла. Это символы транскрипции (уже лет двадцать назад ввели!)  символы транскрипции https://is.muni.cz/do/ped/kat/KRus/fonetika/ch01.html
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