Ведро горячей воды, температура 100 C, масса 10 кг, остывает до температуры 20 c. Какое количество теплоты вода отдает окружающему воздуху?

Физика
Ведро горячей воды, температура 100 C, масса 10 кг, остывает до температуры 20 c. Какое количество теплоты вода отдает окружающему воздуху?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формулы Q=cm(t1-t2) Решение Q=4200 дж/кг×град × 10 кг(100-20 С°)= = 3360000 Дж = 3360 кДЖ Ответ: Q=3360 кДЖ
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