Номер 8 и 9 прошу пожалуйста

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Номер 8 и 9 прошу пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I ( n )  Exercise book, song, count, subject, floor, picture,museum, uniform, window, rubber, carpet II ( v ) leave, meet, join, learn, spend, laught, study III ( agi ) important,easy, different, comfortable 
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