Напишите сочинение -рассуждение. Объясните, как вы понимаете смысл предложений 14, 15 текста:"Тогда люди не просто летали! Тогда за этим стояло что-то ещё..." Приведите в сочинении ДВА аргумента из прочитанного текста, подтвер...

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Напишите сочинение -рассуждение. Объясните, как вы понимаете смысл предложений 14, 15 текста:"Тогда люди не просто летали! Тогда за этим стояло что-то ещё..." Приведите в сочинении ДВА аргумента из прочитанного текста, подтверждающие ваши рассуждения. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 50 слов. (1) Однажды Гектор тяжеленный том " Истории воздухоплавания" 1911 года издания.(2) -А это зачем?- Поинтерисовался Александр Петрович. (3) -Решил стать лётчиком?(4) -Интересно,-ответил Гектор.(5) -Тогда авиация только начиналась, тогда такие вещи интересные происходили!(6) Один французский лётчик во время полёта над Ла-Маншем оставил штурвал и пошёл чинить крыло. (7) А самолёт летит!(8) Только-только он исправил крыло, самолёт перевернулся , и лётчик полчаса висел над водой , держась за стойки... (9) А самолёт летит! (10) Потом ему каким-то чудом удалось вернуться в кабину и выровнять самолёт.(11) Разве это неинтересно?(12) В конце концов, этот лётчик погиб во время спирального полёта вокруг Эйфелевой башни.(13) Разбился...(14) Тогда люди не просто летали!(15) Тогда за этим стояло что-то ещё...(16) Зачем взлетать по спирали вокруг Эйфелевой башни?(17) -Ты забиваешь себе голову всякой чепухой,-сказал Александр Петрович.(18) -То , что для меня интересно, для меня не чепуха...-ответил Гектор. (Ю.Козлов.)

Автор: Гость