Помогите с грамматической основой в предложении. ВОТ ОБ ЭТОМ ЕМУ ИНТЕРЕСНО БЫЛО ??ОДУМАТЬ.

Русский язык

Помогите с грамматической основой в предложении. ВОТ ОБ ЭТОМ ЕМУ ИНТЕРЕСНО БЫЛО ??ОДУМАТЬ.

Автор: Гость