Помогите с грамматической основой в предложении. ВОТ ОБ ЭТОМ ЕМУ ИНТЕРЕСНО БЫЛО ??ОДУМАТЬ.
Русский язык
Помогите с грамматической основой в предложении. ВОТ ОБ ЭТОМ ЕМУ ИНТЕРЕСНО БЫЛО ??ОДУМАТЬ.
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Гость:
Интересно было подумать (три черты)
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