Северная война 1700-1721гг. таблица: а) причины войны б) расстановка сил в) ход военных ??ействий
История
Северная война 1700-1721гг. таблица: а) причины войны б) расстановка сил в) ход военных ??ействий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) -Обеспечение выхода России к морю,сделать морской державой -Укрепление безопасности страны -Развитие экономики -Укрепление международного авторитета
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