Надо написать отзыв про одну из картин Васнецова

Гость: Гость:

На этой картине мы видим как Иван- царевич с Василисой Прекрасной скачут по дремучему лесу на сером волке. Иван- царевич уверенно сидит на волке, сильно прижав к своей груди Василису Прекрасную. Через некоторое время Василиса заснула. Лес становится все темнее и гуще. На пути царевича встречаются огромные ветки. Вскоре Василиса проснулась, и ей стало страшно. Она дрожит от холода, потому что сильный, бурный ветер дует им прямо в лицо. Волосы у Елены растрепались волосы. Она не может смотреть прямо, потому что волосы мешают. На Иване- царевиче и Василисе Прекрасной одета нарядная одежда. Я думаю мчатся они в родные места. Я думаю все будет хорошо.