Разгадайте кроссворд по ПК( информатике) за правильный ответ( даю знак лучший ответ и 30 баллов)!!!

Информатика

Разгадайте кроссворд по ПК( информатике) за правильный ответ( даю знак лучший ответ и 30 баллов)!!!

Автор: Гость