Разгадайте кроссворд по ПК( информатике) за правильный ответ( даю знак лучший ответ и 30 баллов)!!!

Информатика
Разгадайте кроссворд по ПК( информатике) за правильный ответ( даю знак лучший ответ и 30 баллов)!!!
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По вертикали: 1. Компьютер 1. Клавиатура 2. Процессор 3. Монитор 4 Память 5 Мышь 6 Джойстик 7 Винчестер 8 Принтер
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