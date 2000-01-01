Доклад о операционной системе Windows не длинный но в нем много рассказано.И немного ?? компании Microsoft

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Виндовс строится на на монолитном ядре из-за чего ошибка одного приложения может привести к не стабильности всей операционной системы, в то время как прямой конкурент, Mac OS строится на гибридном ядре, из-за чего не коректно работающее приложение не тормозит всю систему... Операционную систему виндовс создал Билл Гейтс. в хронологичком порядке всё выглядит вот так, Windows 95, 98,2000,vista,xp,7,8,8.1,10