СКОЛЬКО ЗВУКОВ В СЛОВЕ- ПЫЛЬ

Русский язык
СКОЛЬКО ЗВУКОВ В СЛОВЕ- ПЫЛЬ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 звука в слове пыль, мягкий знак не считается
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