Покажите, что число 496 равно сумме всех своих натуральных делителей,не равных ему ??амому ,то есть покажите, что 496-совершенное число.Найдите сами несколько совершенных чисел. Спасибо!

Математика

Покажите, что число 496 равно сумме всех своих натуральных делителей,не равных ему ??амому ,то есть покажите, что 496-совершенное число.Найдите сами несколько совершенных чисел. Спасибо!

Автор: Гость