Покажите, что число 496 равно сумме всех своих натуральных делителей,не равных ему ??амому ,то есть покажите, что 496-совершенное число.Найдите сами несколько совершенных чисел. Спасибо!
Математика
Покажите, что число 496 равно сумме всех своих натуральных делителей,не равных ему ??амому ,то есть покажите, что 496-совершенное число.Найдите сами несколько совершенных чисел. Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
496=2*2*2*2*31; Делители : 2,4,8,16,31,62, 124,248 2+4+8+16+31+62+124+248+1=496 => 496 - совершенное число.
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