Правильно ли расставлены пунктуационные знаки? Видя негодование Дубровского, Т??оекуров спрашивает: - Что же ты хмуришься, брат, или псарня моя тебе не нравится?

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Правильно ли расставлены пунктуационные знаки? Видя негодование Дубровского, Т??оекуров спрашивает: - Что же ты хмуришься, брат, или псарня моя тебе не нравится?

Автор: Гость