Правильно ли расставлены пунктуационные знаки? Видя негодование Дубровского, Т??оекуров спрашивает: - Что же ты хмуришься, брат, или псарня моя тебе не нравится?

Русский язык
Правильно ли расставлены пунктуационные знаки? Видя негодование Дубровского, Т??оекуров спрашивает: - Что же ты хмуришься, брат, или псарня моя тебе не нравится?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да правильно......................
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