Помогите ответить на вопросы :Когда возникли города-государства Древнего Шумера? Опишите политическую структуру городов-государств Древней Шумеры?
История
Помогите ответить на вопросы :Когда возникли города-государства Древнего Шумера? Опишите политическую структуру городов-государств Древней Шумеры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возникли в 5-3 тысячелетие до н.э Во главе стоял - Эн ( верховный жрец) Лугуль- командовал военными отрядами В дальнейшим во главе стали вставать правители с титулами лугуль или энси.
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