I = 4 ампера n=3*10 в 23 степени e=1,6*10 -19 степени t-? решите пожалуйста с:
Физика
I = 4 ампера n=3*10 в 23 степени e=1,6*10 -19 степени t-? решите пожалуйста с:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кароче все просто и легко) 1,6 умножаем на 3,это мы умножили один заряд , на заряды которые он потерял, и получили 4.8 x 10 минус 19 степени)
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