I have got three carrots and ____orange in my lanch box. 1. the 2. a 3. an 4.---
Английский язык
I have got three carrots and ____orange in my lanch box. 1. the 2. a 3. an 4.---
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Ширина прамоугольника 12см .Это в 3 раза меньше длины прамоугольника .Найти периметр прамоугольника.
Математика
Бабушка испекла несколько бисквитных пирожных. Третью часть пирожных она украсила орехами. Половину оставшихся пирожных украсила фруктами и на оста...
Математика
Запишите в порядке возрастания: а) -12, -3, -1, -10, -5; б) 2, 8, -8, -6, 0; в) -10, -15, -1, 1, 15, 10.