Ширина прамоугольника 12см .Это в 3 раза меньше длины прамоугольника .Найти периметр прамоугольника.

Математика

Ширина прамоугольника 12см .Это в 3 раза меньше длины прамоугольника .Найти периметр прамоугольника.

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