Ширина прамоугольника 12см .Это в 3 раза меньше длины прамоугольника .Найти периметр прамоугольника.
Математика
Ширина прамоугольника 12см .Это в 3 раза меньше длины прамоугольника .Найти периметр прамоугольника.
Ответ(ы):
Гость:
Длина прямоугольника 12*3=36 см периметр равен 12+12+36+36=96 см
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