Какой бывает речь,читаем ,слушаем,устная,говорим,письменная,пишем надо соединить линий слова,которые относятся к определению

Русский язык

Какой бывает речь,читаем ,слушаем,устная,говорим,письменная,пишем надо соединить линий слова,которые относятся к определению

Автор: Гость