Какой бывает речь,читаем ,слушаем,устная,говорим,письменная,пишем надо соединить линий слова,которые относятся к определению
Русский язык
Какой бывает речь,читаем ,слушаем,устная,говорим,письменная,пишем надо соединить линий слова,которые относятся к определению
Ответ(ы):
Гость:
Читаем-говорим.устная-слушаем,пишем-письменная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите пожалуйста (задания 1.2.3.) Если можно расспишите всё по действиям:( ничего не понимаю,совсем (
Математика