Какой бывает речь,читаем ,слушаем,устная,говорим,письменная,пишем надо соединить линий слова,которые относятся к определению

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Какой бывает речь,читаем ,слушаем,устная,говорим,письменная,пишем надо соединить линий слова,которые относятся к определению
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Автор: Гость
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Гость:
Читаем-говорим.устная-слушаем,пишем-письменная
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