Помошите решить уравнения))))
Математика
Помошите решить уравнения))))
Ответ(ы):
Гость:
1) 2 (4×+20)+1/4 (5-×)=1 8×+40+5/4-1/4×=1 7 3/4×=-40 1/4 ×~0,2 2) 2 (×+1)-3 (3×+4)=0 2×+2-9×-12=0 -7×=10 ×=-0.7 4) ×^2-121=0 ×^2=121 ×=+-11
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