Помогите пожалуйста (задания 1.2.3.) Если можно расспишите всё по действиям:( ничего не понимаю,совсем (

Математика
Помогите пожалуйста (задания 1.2.3.) Если можно расспишите всё по действиям:( ничего не понимаю,совсем (
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Ответ(ы):
Гость:
Площадь треугольника= 1/2*(основание*высоту)
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