Помогите пожалуйста (задания 1.2.3.) Если можно расспишите всё по действиям:( ничего не понимаю,совсем (

Математика

Помогите пожалуйста (задания 1.2.3.) Если можно расспишите всё по действиям:( ничего не понимаю,совсем (

Автор: Гость