У кого икринок очень много? У Хрящевых рыб или костных рыб
Биология
У кого икринок очень много? У Хрящевых рыб или костных рыб
Ответ(ы):
Гость:
У костных рыб!!!!!!!!!!!!
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